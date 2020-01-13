رياضة | البلدية يتعاقد مع صانع العاب الرجاء بعد صراع مع فرق الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يتعاقد مع صانع العاب الرجاء بعد صراع مع فرق الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح بلدية المحلة في التعاقد مع اللاعب، أكثم سمير، صانع ألعاب فريق الرجاء المطروحي، في صفقة إنتقال حر لمدة موسمين ونصف، بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وكان اللاعب قد حضر ظهر اليوم الي مقر النادي وعقد جلسة مع مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكره ورضا عبد العال المدير الفني واتفقوا على بنود التعاقد وقام اللاعب بتوقيع عقود إنصمامه لبلدية المحلة.

الجدير بالذكر ان أكثم سبيل يبلغ من العمر ٢٨ عام ولعب لاندية دكرنس وكفر الشيخ والرجاء ويجيد اللعب تحت رأس الحربة.

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وتعتبر صفقة أكثم هي الثانية خلال الانتقالات الشتوية بعد ضم محمود صلاح صانع ألعاب طنطا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

الجدير بالذكر أن بلدية المحلة قد تعاقد في بداية الموسم مع ١٠ لاعبين لتدعيم صفوفه وهم : إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، وحسام زين ظهير أيمن الجونه، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة

ويحتل الفريق المركز الخامس في المجموعة برصيد ١٦ نقطة بفارق ٧ نقاط عن فاركو المتصدر برصيد ٢٣ نقطة.