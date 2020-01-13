رياضة | إف سي مصر يزاحم سموحة والجونة على ضم مصطفى شوبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر يزاحم سموحة والجونة على ضم مصطفى شوبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادي إف سي مصر، في مفاوضات قوية مع مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاءت مفاوضات إف سي مصر مع مصطفى شوبير، كونه حارس شاب ومميز ونال إشادة جميع مدربي الحراس في القلعة الحمراء منذ تواجده بالفريق الأول، وأيضا ليكون ضمن تدعيمات إف سي مصر بعد إصابة سعيد فتحي حارس الفريق بقطع في وتر أكيلس.

Advertisements

ويرفض الجهاز الفني للأهلي، فكرة رحيل الحارس الشاب عن صفوفه في الوقت الحالي.

ويتمسك الأهلي حامل لقب الدوري المصري، باستمرار مصطفى شوبير، رغم محاولات فريق إف سي مصر.

وكان مصطفى شوبير قد تلقى عروضا مميزة من الدوري المصري في مقدمتها عرضي سموحة والجونة.