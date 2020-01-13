رياضة | عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حسام غالي مباراتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حسام غالي مباراتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالأتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حسام غالي مدير الكرة بنادى الجونة، عقب مباراة الفريق أمام أسوان، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار اللجنة بعد ما ورد فى تقريري الحكم ومراقب مباراة الجونة وأسوان، بإيقاف حسام غالي مدير الكرة مباراتان لما بدر منه فى حق الحكم.

وكانت نتيجة اللقاء انتهت بالتعاقد الإيجابي بهدف لكل فريق، وشهدت المباراة ضربتين جزاء، سجل لأسوان محمد الصباجي وسجل لفريق الجونة أحمد حمدي.

ويذكر أن الجونة فى المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة بينما أسوان فى المركز الأخير برصيد 8 نقاط.