رياضة | تصرف مُستفز من فالفيردي عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصرف مُستفز من فالفيردي عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى منذ قليل الاجتماع الذي عُقد بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، والإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالمدينة الرياضية منذ ساعات.

وأفادت تقارير صحفية، عن رغبة بارتوميو في استكمال فالفيردي مهمته داخل أروقة النادي الكتالوني، وعدم رحيله رغم النتائج المُخيبة والخروج من كأس السوبر الإسباني.

وأوضحت صحيفة "سبورت الإسبانية" أن فالفيردي خرج من الاجتماع مبتسمًا، ليزيد حالة من التكهنات لدى جماهير البلوجرانا حول مصيره.

وتابعت الصحيفة، أن فالفيردي رفض إجراء أي حوارات صحفية، مكتفيًا بإلقاء النظرات والإبتسامة على وجه، حتى استقل سيارته وخرج عن المدينة.

وخرج برشلونة الإسباني، من بطولة كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي البطولة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، وتوج بها ريال مدريد للمرة الحادية عشر في تاريخه.