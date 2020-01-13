رياضة | عاجل.. الترجي التونسي يعلن رحيل أنيس البدري إلى اتحاد جدة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الترجي التونسي يعلن رحيل أنيس البدري إلى اتحاد جدة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو نادي الترجي التونسي، انتقال نجم الفريق أنيس البدري إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي للترجي التونسي تغريدة تؤكد رحيل اللاعب عبر "تويتر": "إدارة النادي تسمح لأنيس البدري بالالتحاق بنادي الاتحاد السعودي". Advertisements

وكانت تقارير صحفية سعودية، قد أكدت أن البدري في طريقه حاليًا للانضمام إلى فريق الاتحاد السعودي لمدة موسمين ونصف.

ومن المقرر أن يخضع البدري للفحص الطبي قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق السعودي بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا سيواجه نظيره الزمالك المصري بطل كأس الكونفدرالية في الرابع عشر من فبراير المقبل ضمن منافسات السوبر الأفريقي.