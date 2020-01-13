رياضة | عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي جوزيب بيدرول مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مصير المدرب الإسباني فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة.

وأكد بيدرول الصحفي ببرنامج التشيرنجيتو الشهير، أن فالفيردي يقوم حاليا بتوديع برشلونة.

وكانت إدارة برشلونة، قد قررت عقد اجتماع اليوم الأثنين لمناقشة ملف المدير الفني الحالي للفريق، عقب الخروج من كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد في نصف النهائي بالخسارة بثلاثة اهداف مقابل هدفين.