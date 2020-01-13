جيسوس: اغويرو أسطورة وأنا أتعلم منه

الإثنين 13 يناير 2020

لفت اللاعب البرازيلي غابرييل ​جيسوس​ إلى أنه لا يمكن أن يكون لديه مهاجم أفضل للتعلم أكثر من زميله في فريق ​مانشستر سيتي​ سيرجيو ​أغويرو​.



وقال جيسوس: "هو أسطورة. إنه أسطورة ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، أسطورة النادي، عندما يذهب إلى الملعب يسجل دائمًا. إنه رجل رائع. يجب أن أتعلم منه. أنا في نفس المركز لذلك يجب أن أتعلم".

وأضاف: "بالطبع أعتقد أن كرة القدم لدينا مختلفة، إنه أكثر من مهاجم. نحن نعمل معًا كل يوم. أستطيع أن أتعلم منه. هذا ما يجب علي فعله".v