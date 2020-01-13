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شكرا لقرائتكم خبر عن جيسوس: اغويرو أسطورة وأنا أتعلم منه والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
لفت اللاعب البرازيلي غابرييل جيسوس إلى أنه لا يمكن أن يكون لديه مهاجم أفضل للتعلم أكثر من زميله في فريق مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو.
وقال جيسوس: "هو أسطورة. إنه أسطورة الدوري الإنكليزي الممتاز، أسطورة النادي، عندما يذهب إلى الملعب يسجل دائمًا. إنه رجل رائع. يجب أن أتعلم منه. أنا في نفس المركز لذلك يجب أن أتعلم".
وأضاف: "بالطبع أعتقد أن كرة القدم لدينا مختلفة، إنه أكثر من مهاجم. نحن نعمل معًا كل يوم. أستطيع أن أتعلم منه. هذا ما يجب علي فعله".v
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