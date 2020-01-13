شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يحسم قمته أمام نادال ويمنح التعادل لصربيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم نوفاك ديوكوفيتش صدامه مع رافائيل نادال، بالتغلب عليه، أمس الأول، بمجموعتين دون رد بواقع (6-2) و(7-6) فى غضون ساعة و55 دقيقة، ليمنح بالتالى صربيا النقطة الأولى فى فى نهائى كأس رابطة محترفى التنس، ويعدل النتيجة 1-1 مع إسبانيا، بعد فوز روبرتو باوتسيتا أجوت بالمباراة الأولى على دوسان لايوفيتش.

بدأ ديوكوفيتش المباراة بتركيز كبير، ففى الشوط الأول على إرسال نادال، تحصل الصربى على نقطة للكسر، أنقذها الإسبانى بإرسال مميز، وواصل ديوكوفيتش الضغط بالأسلوب الهجومى وتحصل على نقطة أخرى للكسر أهدرها بخطأ مباشر، وحاول نادال بعدها مباغتة الصربى بالصعود على الشبكة، إلا أنه ارتكب خطأ مباشرا منح الصربى الفرصة الثالثة للكسر، والتى ترجمها بخطأ مباشر من نادال، ليتقدم ديوكوفيتش 1-0 مبكرًا بأفضلية كسر الإرسال. وحاول نادال الضغط فى الشوط التالى لرد الكسر سريعًا، إلا أن ديوكوفيتش حسم الشوط بفضل الإرسال ليتقدم 2-0.

وقلص نادال الفارق إلى 2-1، بحسم الشوط الثالث على الإرسال دون خسارة أى نقطة، وهو الشوط الذى ركز فيه الصربى كثيرًا على الكرات الساقطة ولكن بدون فاعلية، ورد عليه ديوكوفيتش بحسم الشوط الرابع نظيفًا والتقدم 3-1.

وانخفض مستوى نادال فى الشوط الخامس بارتكاب اثنين من الأخطاء المزدوجة، ليتحصل ديوكوفيتش على نقطة لكسر الإرسال، أنقذها الإسبانى بإرسال أول مميز، وتحصل على نقطة أخرى للكسر بخطأ مزدوج جديد من نادال، إلا أن رافا أنقذ الموقف بإرسال أول مميز، وحسم الشوط فى نهاية المطاف ليقلص الفارق إلى 3-2.

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وأظهر ديوكوفيتش أريحية كبيرة على شوط الإرسال، ليحسم الشوط السادس نظيفًا ويتقدم 4-2. وتواصلت معاناة نادال على شوط الإرسال، بعدما تحصل ديوكوفيتش على فرصة جديدة لكسر الإرسال، وتمكن بالفعل من الكسر للمرة الثانية بعد خطأ مباشر من الإسبانى من الخط الخلفى، ليتقدم الصربى 5-2، قبل أن يحسم المجموعة بثلاثة إرسالات ساحقة متتالية، لينهى المجموعة فى 39 دقيقة بنتيجة 6-2. وارتفع مستوى نادال بشكل ملحوظ فى المجموعة الثانية، واستعاد الإسبانى بريقه على الإرسال فى الشوط الأول من المجموعة، ليحسمه بأريحية دون معاناة ليتقدم 1-0، ليعادل ديوكوفيتش النتيجة 1-1 بفوزه بشوط نظيف على الإرسال.

وحافظ كل لاعب على إرساله فى الأشواط الثلاثة التالية، وفى الشوط السادس، وعلى إرسال ديوكوفيتش، تحصل نادال على 3 فرص لكسر إرسال الصربى، إلا أن ديوكوفيتش أظهر صلابة ذهنية وأنقذ النقاط الثلاث، وواصل رافا الضغط بالتحصل على نقطة أخرى لكسر الإرسال، أنقذها نوفاك بإرسال ساحق، إلا أن الصربى منح فرصة جديدة لنادال للكسر بخطأ مباشر ليعود ديوكوفيتش وينقذها بإرسال ساحق آخر، ويحسم الشوط فى نهاية المطاف ويعدل النتيجة 3-3 فى المجموعة الثانية.

ومن جديد حافظ كل لاعب على إرساله فى الأشواط التالية، وفى الشوط الـ11، رفع ديوكوفيتش من مستواه وتحصل على نقطتين لكسر إرسال نادال، إلا أن الإسبانى أنقذهما ببراعة بصعود مميز على الشبكة فى النقطة الأولى أسقط به الصربى، وبصاروخ بالباك هاند بمحاذاة الخط فى النقطة الثانية، ليحسم رافا الشوط لصالحه فى نهاية المطاف، ويتقدم 6-5.

وحسم ديوكوفيتش الشوط التالى لصالحه، ليدفع المجموعة إلى شوط كسر التعادل، وتحصل نادال على كسر إرسال صغير فى النقطة الثانية، بخطأ مزدوج من ديوكوفيتش، إلا أن الصربى رده مباشرة فى النقطة التالية، وفى النقطة التاسعة وبعد تبادل طويل من الخط الخلفى، أطلق ديوكوفيتش صاروخية بالباك هاند بمحاذاة الخط ليتحصل على كسر صغير للإرسال، ليحسم الصربى بعدها شوط كسر التعادل (7-4) ويحسم المباراة لصالحه.