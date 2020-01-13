شكرا لقرائتكم خبر عن بيبى رينا يقترب من الانتقال إلى أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت صحيفة «مترو»، الإنجليزية، اقتراب بيبى رينا، حارس مرمى ميلان الإيطالى، من الانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى.

وقالت الصحيفة إن ميلان وافق على إتمام الصفقة يوم الجمعة الماضى، وأن رينا كان متواجدا فى مدرجات ملعب «فيلا بارك» لمتابعة مباراة أستون فيلا أمام مانشستر سيتى والتى خسرها الفريق 1- 6.

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وأضافت أن رينا سيكمل الفحص الطبى مع الفريق اليوم الاثنين، لاستكمال إجراءات انضمامه إلى أستون فيلا.

وأصبح رينا خيارا لأستون فيلا الذى سيغيب حارس مرماه توم هيتون حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة التى تعرض لها وأنهت موسمه مع الفريق.

وسبق لرينا أن لعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز لفريق ليفربول، حيث انضم إليه قادما من فياريال فى صيف عام 2005.