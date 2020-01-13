شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يطلب من تشيلسى 50 مليون إسترلينى للاستغناء عن «دانك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية أن نادى تشيلسى أبدى رغبته فى ضم لويس دانك، مدافع برايتون، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقالت الصحيفة إن الفريق، الذى يدربه فرانك لامبارد، يسعى لتعزيز خط دفاعه بوجود مدافع آخر إلى جانب كل من الألمانى أنطونيو روديجر وفيكاى تومورى والفرنسى كورت زوما والدنماركى أندرياس كريستنسن، خاصة بعد رفع العقوبة المسلطة عليه بعدم التعاقد مع أى لاعبين لفترتى انتقالات.

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وأضافت الصحيفة أن مسؤولى برايتون أخبروا نظراءهم فى تشيلسى بأن عليهم دفع مبلغ لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترلينى لضم اللاعب.

ويتألق دانك مع برايتون منذ مشاركته مع الفريق فى أعقاب صعوده للدورى الإنجليزى قبل عامين، حيث أدى ذلك إلى حصوله على مكان فى المنتخب الإنجليزى فى الفترة الأخيرة، تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت.

ويحتل تشيلسى المركز الرابع فى ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة، فيما يأتى برايتون بالمركز الـ14 برصيد 24 نقطة.