شكرا لقرائتكم فالفيردي يقترب من الرحيل عن برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسبانى، أقرب للرحيل عن "كامب نو" من أى وقت مضى، بعد تذبذب نتائج البلوجرانا وأخرها الخسارة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 فى نصف نهائى كأس السوبر الإسباني الخميس الماضى، بمدينة "جدة" فى المملكة العربية السعودية ، كان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قد عقد إجتماع خاص مع فالفيردي لحسم مستقبله مع البارسا منذ ساعات، ومن المقرر أن يتم إتخاذ قرار فى هذا الأمر عقب إجتماع لمجلس إدارة البلوجرانا مساء اليوم،الأثنين.

وأكدت وسائل الإعلام الإسبانية منذ قليل أنه من الواضح أن خبر إقالة فالفيردي قد صدر بالفعل وأن المدرب الإسباني بدأ في توديع لاعبي برشلونة في التدريبات.

وفقا لما ذكره ذكر برنامج "التشيرنجيتو"الإسباني، إن إرنستو فالفيردي ودع لاعبي برشلونة وجهازه الفني اليوم في تدريبات اليوم، وهو ما يؤكد رحيله عن كامب نو خلال الساعات القليلة المقبلة. ز

أضاف البرنامج الإسباني، أنه يبدو أن قرار إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة في منتصف الموسم هو الأقرب حالياً.

Advertisements

ويتصدر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام السابق، قائمة المرشحين لتدريب برشلونة خلال الفترة القادمة، خلفاً لإرنستو فالفيردي الذى يواجه شبح الرحيل عن "كامب نو" بسبب تذبذب نتائج البارسا وأخرها الخسارة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 بنصف نهائى كأس السوبر الإسباني بمدينة جدة فى السعودية.

ويُصر برشلونة على إقالة إرنستو فالفيردي، وقد تواصل مع تشافي هيرنانديز ورونالد كومان لكنهما رفضا تولي القيادة الفنية خلال الوقت الحالي، وهو ما دفع جوسيب ماريا بارتوميو لدراسة خيارات أخرى.

وفقاً لما نشرته إذاعة "راديو كتالونيا"، إن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة يُراهن على ماوريسيو بوتشيتينو مدرب السيبرز السابق، ليكون مدرب برشلونة خلال الفترة القادمة، ويملك فى هذا أغلبية من مجلس إدارة الفريق الكتالونى كما أن غرفة الملابس ترى أن هذا القرار جيد وفى مصلحة البلوجرانا.

أضافت، إن بوتشيتينو يتصدر قائمة المرشحين لتدريب برشلونة ويأتى خلفاً له كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس وجابى ميليتو مدرب إستوديانتيس الأرجنتيني.