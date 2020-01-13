شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق تتواصل مع الكاف وفيفا لحل أزمة نادية رمضان وليلي زاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقدت عبد الحق جلسة مع اللاعبات والجهاز الفني وقامت بتحفيزهن وأكدت علي ثقتها الكبيرة في اللاعبات وأنها علي ثقة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المغرب في ظل المجهود المبذول من الجهاز الفني و التدريبات التي تشهد تركيز شديد في محاولة من اللاعبات لنيل ثقة الجهاز الفني والدخول ضمن التشكيلة الأساسية.
ويواصل المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة تدريباته اليوم تحت قيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني خلال المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة المغرب يوم الجمعة المقبل في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم .
ويؤدى الفريق تدريباته علي فترتين صباحية تشتمل علي تدريبات تخصصية لتحركات المدافعين مع لاعبي خط الوسط وتلقين كل لاعبه المهام المطلوبة منها بالإضافة لتدريبات تخصصيه للمهاجمين وكيفية التحركات وتبادل الأدوار والدعم الهجومي من لاعبي خط الوسط .
وتخضع هنا وجيه ودنا ندي لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور أحمد بسيوني طبيب الفريق لتعرضهن للإصابة بالتواء في كعب القدم .
ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري تدريباته علي استاد بتروسبورت بداية من غدا الثلاثاء حتي موعد المباراة يوم الجمعة .
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