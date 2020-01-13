شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يهزم الترسانة بهدفين وديا استعدادا لمواجهات الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الإسماعيلى الفوز على الترسانة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم، فى إطار استعدادات الفريق لاستكمال مشواره المحلى.

جاءت الودية بناءً على طلب من المدرب الفرنسى ديديه جوميز من أجل استكشاف والتعرف على قدرات جميع لاعبيه سعيا لاستغلالهم على أفضل شكل بما يفيد الفريق ويعيد النتائج المميزة مجددا.

سجل أهداف الإسماعيلى كل من عمر الوحش من ضربة ثابتة ومحمد مجدى قلب الدفاع من ركلة جزاء، بينما جاء هدف الترسانة الوحيد عن طريق أيمن الهاجرى والذى كان هدف التقدم فى الشوط الأول.

دخل الدراويش اللقاء بتشكيل مكون من



محمد فوزى حارس مرمى

خط الدفاع.. مصطفى فارس – محمد عمار – محمد هاشم – محمد بيومى

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خط الوسط.. محمود دونجا – نادر رمضان – وجيه عبد الحكيم – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا.

خط الهجوم .. محمد حمدى زكى .

وشارك من مقاعد البدلاء محمد الضرف وخليل نيمار وعمر الوحش ومحمد مجدى الجمل وحازم مرسى وكماتشو.

حرص المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى إضافة لرئيس الترسانة بجانب كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق والمهندس سيد عبد النعيم رسلان والمهندس تامر موسى أعضاء مجلس الإدارة إضافة لمحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات وأحمد بزان المدير التنفيذى للنادى – حرصوا – على متابعة ودية الفريق مع الترسانة.

وكان المدرب الفرنسى الجديد ديديه جوميز قد طالب بسلسلة وديات من أجل الوقوف على كل عناصر الفريق تمهيدا لاستغلالها بالشكل الامثل فى استعادة النتائج الايجابية على الصعيد المحلى.