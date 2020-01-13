شكرا لقرائتكم أنيس سالتو يخضع لفترة إعداد مصغرة قبل المشاركة مع الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع المهاجم الدولي الليبي انيس سالتو المنضم حديثا لصفوف الإتحاد السكندري لمدة عام ونصف قادما من النجم الساحلي التونسي لفترة إعداد مصغرة عن طريق أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال زعيم الثغر والذى نجح في تجهيز المهاجم الدولي ليكون كلمة السر في مباريات الإتحاد بالدوري المصري أمام بيراميدز ومباراة العودة في البطولة العربية أمام الإسماعيلي.

وقال انيس سالتو لم أحضر للإسكندرية للفسحة أوالتنزه وأعلم جيدا اسم سيد البلد واعرف عشق جماهير الاتحاد لفريقها وسبق لي اللعب تحت قيادة طلعت يوسف وأتمنى أن أثبت لرئيس الإتحاد محمد مصيلحي أن رهانه علي كان سليم وأنني لم أتى إلى الإتحاد للسياحة وانما لهز شباك المنافسين.

من المنتظر أن يتم الدفع بالمهاجم الليبي خلال المباريات القادمة وفقا لرؤية طلعت يوسف وطبقا لظروف المباريات القادمة .

جاءت بداية "سالتو" صاحب الـ27 عاما، مع نادى المدينة الليبى حتى سنة 2016 ثم انتقل بعدها إلى نادى النجم الساحلى التونسى فى 2016 وانضم لصفوف الأهلى الليبى موسم 2017 ليعزز صفوف الفريق فى المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا فى ذلك التوقيت، ويتنافس الإسماعيلى مع عدد من الأندية المغرية لضم اللاعب خلال شهر يناير الجاري.

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فى ذات السياق، طلب طلعت يوسف، من رئيس نادى الاتحاد السكندري، تدعيم الفريق بلاعب خط وسط مميز، خلال الميركاتو الشتوى الجاري، حيث يرغب المدير الفنى للاتحاد فى تدعيم الفريق بلاعب خط وسط، وذلك لحل النقص العددى الذى يعانى منه الفريق فى هذا المركز، حيث لا يوجد سوى الثلاثى نور السيد واحمد نبيل مانجا وهشام محمد، بالإضافة الى اللاعب الشاب مروان عطية.

ورشح مدرب الاتحاد لمسئولى النادى أكثر من لاعب للتعاقد مع أى منهم على رأسهم صلاح ريكو، لاعب مصر المقاصة.

يذكر أن الاتحاد السكندرى يحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز فى 6 مباريات على حساب كل من المصرى البورسعيدى والجونة وحرس الحدود بهدف نظيف والإسماعيلى بثلاثية نظيفة والمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين واف سى مصر بهدفين مقابل هدف وتعادل فى 3 مباريات امام وادى دجلة بهدف لكل فريق وانبى وطنطا سلبيا وتعرض للهزيمة فى 3 مباريات أمام الزمالك بهدف نظيف والأهلى برباعية نظيفة والمقاولون بهدف نظيف