شكرا لقرائتكم أرتيتا يطلب من بيبي ولاكازيت تعويض غياب أوباميانغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن مسؤولية مهاجميه الفرنسي ألكسندر لاكازيت والعاجي نيكولاس بيبي لناحية تسجيل الأهداف ستكون أكبر، في ظل ايقاف هدافه الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ لثلاث مباريات.

ورفع أوباميانغ رصيده إلى 16 هدفا مع "المدفعجية" هذا الموسم في جميع المسابقات في التعادل (1-1) أمام كريستال بالاس في المرحلة 22 من الدوري السبت، إلا انه طرد من المباراة لارتكابه خطأ عنيفا ما سيجبره على الغياب ثلاث مباريات. بات أرسنال العاشر متخلفا بـ11 نقطة عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري ابطال أوروبا، ومتقدما بفارق سبع نقاط فقط عن أستون فيلا الثامن عشر الذي يحتل أول مراكز منطقة الهبوط.

وناشد أرتيتا بيبي ولاكازيت ليكونا حاسمين أمام المرمى في غياب أوباميانغ، إذ يستضيف الفريق شيفيلد يونايتد السادس السبت في الدوري قبل أن يحل ضيفا على تشلسي بعده بثلاثة ايام، فيما يلتقي مع بورنموث في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي في 27 من الشهر الحالي.

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ولم يرتق بيبي أغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني بعد انتقاله في الصيف من ليل الفرنسي بصفقة بلغت 72 مليون جنيه استرليني (93 مليون دولار) الى مستوى التطلعات، مسجلا خمسة اهداف فقط هذا الموسم، فيما في رصيد لاكازيت ستة اهداف في جميع المسابقات، ولم يجد طريق المرمى منذ ست مباريات وتحديدا منذ مواجهة ستاندار لياغ البلجيكي في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في 12 ديسمبر الفائت.

وقال أرتيتا :عليهما التقدم خطوة إلى الامام. إن لم يكن أوباميانغ قادرا في المساهمة مع الفريق بأهداف كهذا، لذا على شخص آخر القيام بذلك وأريد أن أرى ردة الفعل هذه.

وتابع المدرب الذي خلف مواطنه إيمري على رأس الجهاز الفني أواخر العام الفائت :يغيب عن صفوفنا ربما اللاعب الاهم وهذا ليس بالأمر الجيد، ولكن لدينا لاعبون آخرون قادرون على اللعب في هذا المركز لذا سنجد الطريقة المناسبة ونكون على قدر المنافسة.