الكاف يهدد الزمالك بالإقصاء من دوري أبطال إفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على توقيع عقوبات مغلظة على نادي الزمالك حال تخلفه عن خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي فى 14 فبراير المقبل بقطر.

وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن عبر تصريحات رسمية له عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر ، ورفض الكاف التعامل مع تصريحات مسئولى القلعة البيضاء بمحمل الجد ، فى ظل اعتماد الكاف فى تعاملاته على الخطابات الرسمية وهو ما لم يقدمه الزمالك حتى الآن .

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ونشرت صدى البلد نقلاً عن أحد المصادر داخل الاتحاد الإفريقي " أن الزمالك أصبح على موعد من العقوبات المغلظة فى حال تمسك مسئوليه بعد الذهاب إلى قطر وخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجى التونسى .

وأكد المصدر أن العقوبات التى ستوقع على الزمالك ستكون كالأتي العقوبة الأولى وهى إقصاد الفريق الأبيض من بطولة دورى أبطال إفريقيا الجارية ، والعقوبة الثانية هى حرمان الزمالك من المشاركة فى أى بطولة إفريقية لمدة 3 سنوات متتالية ، أما العقوبة الثالثة ستكون فرض غرامة مالية مغلظة على الفريق الأبيض .

وأضاف أن الكاف لم يفتح سيناريوهات عدم خوض الزمالك للمباراة سواء بمشاركة نهضة بركان المغربي وصيف بطولة الكونفيدرالية أو تأجيلها مشيرا إلى أن فى حال إصرار الزمالك على الانسحاب فإن المكتب التنفيذي للكاف سيحدد طرفى مباراة السوبر وموعدا جديدا لإقامتها .