شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: 3 مكاسب للاسماعيلى من ودية الشواكيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد محسن أبوجريشة مدرب الإسماعيلى بالمكاسب التى حملتها ودية الترسانة وانتهت بانتصار الفريق بهدفين مقابل هدف.

واضاف أبوجريشة :”المدرب الفرنسى ديديه جوميز طالب بتنظيم وديات باستمرار عقب كل مواجهة رسمية للفريق”.

وواصل :”اهم مكاسب الودية هى تعرف المدير الفنى الجديد على إمكانيات لاعبيه بشكل أكبر بجانب تجهيز جميع اللاعبين تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم فضلا عن استعادة جاهزية المصابين”.

وأتم هداف الدراويش السابق تصريحاته :”الترسانة فريق مميز ونتطلع لتكرار تلك التجارب المفيدة وهو ما يصب فى صالح الفريق ، سنقاتل من أجل استمرار الانتصارات فى المواجهات المقبلة فى الدورى سعيا للتقدم بجدول الترتيب وحصد مركز مميز بالمسابقة”.

وفاز الإسماعيلى على الترسانة بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم ، فى إطار استعدادات الفريق لاستكمال مشواره المحلى.

الودية جاءت بناءً على طلب من المدرب الفرنسى ديديه جوميز من أجل استكشاف والتعرف على قدرات جميع لاعبيه سعيا لاستغلالهم على أفضل شكل بما يفيد الفريق ويعيد النتائج المميزة مجددا.

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هدفا الإسماعيلى كانا فى الشوط الثانى حيث سجلهما كل من عمر الوحش من ضربة ثابتة ومحمد مجدى قلب الدفاع من ركلة جزاء بينما سجل الترسانة هدفه عن طريق أيمن الهاجرى والذى كان هدف التقدم فى الشوط الأول.

الفريق بدأ بتشكيل ضم .. محمد فوزى حارس مرمى

خط الدفاع .. مصطفى فارس – محمد عمار – محمد هاشم – محمد بيومى

خط الوسط .. محمود دونجا – نادر رمضان – وجيه عبد الحكيم – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا.

خط الهجوم .. محمد حمدى زكى .

وشارك من مقاعد البدلاء محمد الضرف وخليل نيمار وعمر الوحش ومحمد مجدى الجمل وحازم مرسى وكماتشو.