شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطلب استعارة ثلاثى المصرى وناشئ إنبى فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادى تقدم بطلب لضم ثلاثى النادى المصرى "حجاج عويس ومحمود شيكا وأحمد خالد وناشئ إنبى عمرو ناصر"، خلال الميركاتو الشتوى الجارى لتدعيم صفوف أبناء الجنوب فى ظل الإصابات التى عصفت بأكثر من لاعب مؤخراً.

وفى سياق متصل، قال فؤاد سلامة، مدير الكرة بنادى أسوان، إن أبناء الجنوب يواجهون أزمة فى الميركاتو الشتوى بسبب محمد الصباحى صانع ألعاب الفريق، والذى تألق مؤخراً مع أسوان فى الدورى العام، ليلفت أنظار الأندية الكبرى، وعلى رأسها النادى الأهلى الذى أبدى اهتمامه بالصباحى.

وأضاف سلامة، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، نواجه أزمة فى ضم صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوى، بسبب أن الأندية تربط انتقال أى لاعب إلينا بالحصول على خدمات محمد الصباحي، ومن الصعب أن نفرط فى اللاعب حالياً فى ظل حاجة الفريق لخدماته.

ويحتل أسوان المركز الـ 18 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 12 مباراة فازوا فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادلوا فى 5 لقاءات وخسروا 6 أخرى.

Advertisements

وكان أسوان قد تلقى عرضاً رسمياً لضم محمد الصباحى فى يناير الجاري، من نادى سموحة، إلا أن إدارة أسوان رفضت بيع اللاعب بأقل من 10 ملايين جنية، و يمتد عقد اللاعب مع أسوان حتى 2025، رداً على الأنباء التى ترددت عن توقيع اللاعب للأهلي.

ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع فيالرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الانتقالات.

من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على ناشئين 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كارتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.