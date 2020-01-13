شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يفاوض الفيفا لحل أزمة لاعبات 2006 قبل مواجهة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجري سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب كرة القدم النسائية، اتصالات مكثفة مع الاتحادين الأفريقي "كاف" والدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل حل أزمة اللاعبتين نادية رمضان وليلي زاهر بعدما أصدر الاتحاد الدولي قرارا بعدم مشاركة اللاعبات من مواليد 2006 ومن المنتظر أن تشهد هذه الأزمة انفراجة خلال الأيام المقبلة قبل المباراة حيث حرص عبد اللطيف علي ضم اللاعبتين نادية رمضان وليلي زاهر لمعسكر المنتخب.

وعقدت عبد الحق جلسة مع اللاعبات والجهاز الفني وقامت بتحفيزهن وأكدت علي ثقتها الكبيرة في اللاعبات وأنها علي ثقة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المغرب في ظل المجهود المبذول من الجهاز الفني و التدريبات التي تشهد تركيز شديد في محاولة من اللاعبات لنيل ثقة الجهاز الفني والدخول ضمن التشكيلة الأساسية.