شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يفاوض الفيفا لحل أزمة لاعبات 2006 قبل مواجهة المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجري سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب كرة القدم النسائية، اتصالات مكثفة مع الاتحادين الأفريقي "كاف" والدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل حل أزمة اللاعبتين نادية رمضان وليلي زاهر بعدما أصدر الاتحاد الدولي قرارا بعدم مشاركة اللاعبات من مواليد 2006 ومن المنتظر أن تشهد هذه الأزمة انفراجة خلال الأيام المقبلة قبل المباراة حيث حرص عبد اللطيف علي ضم اللاعبتين نادية رمضان وليلي زاهر لمعسكر المنتخب.
وعقدت عبد الحق جلسة مع اللاعبات والجهاز الفني وقامت بتحفيزهن وأكدت علي ثقتها الكبيرة في اللاعبات وأنها علي ثقة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المغرب في ظل المجهود المبذول من الجهاز الفني و التدريبات التي تشهد تركيز شديد في محاولة من اللاعبات لنيل ثقة الجهاز الفني والدخول ضمن التشكيلة الأساسية.
ويؤدى الفريق تدريباته علي فترتين صباحية تشتمل علي تدريبات تخصصية لتحركات المدافعين مع لاعبي خط الوسط وتلقين كل لاعبه المهام المطلوبة منها بالإضافة لتدريبات تخصصيه للمهاجمين وكيفية التحركات وتبادل الأدوار والدعم الهجومي من لاعبي خط الوسط .
وتخضع هنا وجيه ودنا ندي لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور أحمد بسيوني طبيب الفريق لتعرضهن للإصابة بالتواء في كعب القدم .
ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري تدريباته علي استاد بتروسبورت بداية من غدا الثلاثاء حتي موعد المباراة يوم الجمعة .
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب النسائية يفاوض الفيفا لحل أزمة لاعبات 2006 قبل مواجهة المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.