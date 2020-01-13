شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهزم الترسانة 2 / 1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الإسماعيلى على الترسانة بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم، فى إطار استعدادات الفريق لاستكمال مشواره المحلى.

الودية جاءت بناءً على طلب من المدرب الفرنسى ديديه جوميز من أجل استكشاف والتعرف على قدرات جميع لاعبيه سعيًا لاستغلالهم على أفضل شكل بما يفيد الفريق ويعيد النتائج المميزة مجددًا.

هدفا الإسماعيلى كانا فى الشوط الثانى حيث سجلهما كل من عمر الوحش من ضربة ثابتة ومحمد مجدى قلب الدفاع من ركلة جزاء بينما سجل الترسانة هدفه عن طريق أيمن الهاجرى والذى كان هدف التقدم فى الشوط الأول.

الفريق بدأ بتشكيل ضم: محمد فوزى حارس مرمى

خط الدفاع: مصطفى فارس – محمد عمار – محمد هاشم – محمد بيومى

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خط الوسط: محمود دونجا – نادر رمضان – وجيه عبد الحكيم – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا.

خط الهجوم: محمد حمدى زكى .

وشارك من مقاعد البدلاء محمد الضرف وخليل نيمار وعمر الوحش ومحمد مجدى الجمل وحازم مرسى وكماتشو.

حرص المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي إضافة لرئيس الترسانة بجانب كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق والمهندس سيد عبد النعيم رسلان والمهندس تامر موسى أعضاء مجلس الإدارة إضافة لمحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات وأحمد بزان المدير التنفيذى للنادى على متابعة ودية الفريق مع الترسانة.

وكان المدرب الفرنسي الجديد ديديه جوميز قد طالب بسلسلة وديات من أجل الوقوف على كل عناصر الفريق تمهيدًا لاستغلالها بالشكل الأمثل فى استعادة النتائج الايجابية على الصعيد المحلى.