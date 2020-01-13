شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة تعليقًا على القائمة الدولية: ملتزم الصمت وردى سيكون قاسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الحكم الدولى جهاد جريشة رسالة غير مباشرة، إلى لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وكتب الحكم الدولى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "ملتزم الصمت.. ولكن ردى سيكون قاسيًا"، كما نشر صورته فى إحدى المدن العربية.

ورفض جهاد جريشة التعليق من قبل على القائمة الدولية للحكام التى تم إعلانها مؤخرًا، ووضعه فى المرتبة الثالثة خلف الثنائى إبراهيم نور الدين وأمين عمر.



جهاد جريشة

وأخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم لجنة الحكام الرئيسية باعتماد القائدة الدولية لعام 2020 دون أى تغيير على الأسماء التى أرسلتها اللجنة، برئاسة جمال الغندور منذ 3 شهور، وبنفس ترتيبها، وجاء إبراهيم نور الدين فى صدارة الترتيب متفوقا على جهاد جريشة الذى احتل القمة خلال السنوات الماضية.

وجاء ترتيب القائمة الدولية للعام الجديد 2020

حكام الساحة

1 ــ إبراهيم نور الدين

2 ــ أمين عمر

3 ــ جهاد جريشة

4 ــ محمود البنا

5 ــ أحمد الغندور

6 ــ محمد عادل

7 ــ محمد معروف

الحكام مساعدين

1ـ تحسين أبو السادات

2 ــ محمود أبو الرجال

3 ـ أحمد حسام طه

4 ـ يوسف البساطى

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5 ـ سمير جمال

6 ـ أحمد توفيق طلب

7 ـ هانى عبد الفتاح

ــ المحكمات والمساعدات

2 محكمة ساحة هما شاهندا حسن، ونورا سمير

4 محكمات مساعدات وهن منى عطا الله، هنادى حسن، جمالات أحمد، ويارا عاطف.

ــ حكام كرة الصالات

4 حكام صالات هم محمد حسن، طارق سامى، محمد سلامة (ميدو)، محمد سيد بكر.

و2 محكمة صالات هن نهلة علي، وترشيح أكثر من اسم للاختيار من بينهم بالفيفا إبرزهم نورهان وحنان حسن .

ــ حكام الكرة الشاطئية

4 حكام شاطئية هم هانى العراقي، محمد عبد المجيد ،أحمد نوفل، محمد أبو خاطر

محكمة كرة شاطئية.. مى حسن