شاهد.. خطأ كارثى من خالد وليد حارس دجلة ويهدى الإنتاج هدف التقدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتكب خالد وليد حارس مرمى فريق وادى دجلة خطأ كارثيًا بعدما أمسك بالكرة ثم سقطت من يده لتسكن شباكه ويهدى الإنتاج الحربى هدف التقدم فى الدقيقة 12 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز. وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من: وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من: خالد وليد فى حراسة المرمى فى الدفاع.. محمود مرعى - أحمد رمضان بيكهام - إسحاقو يعقوبو - عبد الله محمود فى الوسط.. بوزاس فاسيلوس - محمد عبد العاطى - أحمد سعيد - حسام عرفات - عبد الكبير الوادى فى الهجوم.. رجب عمران. ويتواجد على مقاعد بدلاء وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف "أوسة" - خالد رضا - عبد الرحمن بودي - محمد هلال - بسام وليد - عمر ميرا - محمد رضا. Advertisements وضم تشكيل الإنتاج الحربى كلاً من: عامر عامر فى حراسة المرمى فى الدفاع.. محمود البدرى - محمد بازوكا - أحمد الحسينى - أحمد شديد قناوى فى الوسط.. محمد فييرا - محمود عادل - إبراهيم عبد الخالق - موسى دياوارا فى الهجوم.. ممادو نياس - باسم مرسى. ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه11 هدفًا.

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