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شكرا لقرائتكم خبر عن احتمال غياب دوناروما عن ميلان في المواجهة القادمة بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
نشر موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي أن حارس نادي ميلان جيانلويجي دوناروما قد يغيب عن مباراة فريقه أمام سبال يوم الأربعاء في الدور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو.
واوضح الموقع أن دوناروما يعاني من مشكلة عضلية تعرض لها في المباراة الماضية أمام فريق كالياري والتي إنتهت بفوز الروسونيرو بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.
وتابع الموقع أن شقيق دوناروما، أنتونيو، قد يكون الحارس الاساسي في اللقاء، أو الحارس الوافد الجديد أزمير بيغوفيتش في حال كان في كامل جهوزيته.
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