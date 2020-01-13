شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وأسوأ 5 صفقات أبرمها ريال مدريد خلال العقد الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر موقع «ESPN» الإخباري الرياضي، تقرير مصور بالأرقام، عن أفضل 5 صفقات لنادي لريال مدريد الإسباني، في أخر عشرة أعوام، ومايعادلها في الأسوأ، مستندًا على قيمة الصفقات وتأثيرها خلال العقد الأخير.

وجاءت قائمة الأسوأ كالتالي:

1. التركي نوري شاهين، حيث اشتراه النادي المالكي من نظيره الألماني بروسيا دورتموند، مقابل 10 مليون يورو، وشارك خلال موسم في عشرة مباريات سجل هدف ليعيده «الميرنجي» مرة أخرى لناديه السابق مقابل 7 مليون يورو.

2. أسير إيلاراميندي، والذي لعب للفترة من موسم 2013 حتى 2015، والذي وصلت قيمة شراءه، أكثر من 32 مليون يورو، كأكبر صفقة للاعب محلي إسباني آنذاك من ريال سوسيداد، حيث شارك في 90 مباراة سجل من خلالها 3 أهداف والذي عاد بعد ذلك من حيث أتى بمبلغ وصل 16 مليون يورو.

3. بيدرو ليون، لاعب نادي خيتافي، والذي اشتراه عملاق أوروبا في عام 2010 حتى 2013، وبلغت قيمت الصفقة 10 مليون يورو، ولعب في هذه الفترة 14 مباراة وسجل من خلالها هدفين، ليعود من حيث أتى.

وأبز التقرير أن فشل الصفقة بسبب فشل جوزيه مورينيو، في توظيف بيدرو ليون، وعندما سئل في عام 2010 عن سبب عدم استخدام ليون، كانت إجابة مورينيو: «أنت تتحدث كما لو كان بيدرو ليون زيدان أو مارادونا أو دي ستيفانو. كان يلعب في خيتافي منذ يومان»، حيث علق اللاعب لاحقًا: «شعرت بالإهانة في ريال مدريد».

4. الكولومبي خاميس رودريجيز، والذي انضم في 2014- حتى يومنا هذا، والذي وصل سعره 75 مليون يورو من نادي موناكو الفرنسي، وشارك في 120 مباراة وسجل 37 هدف، وذلك بعد ظهوره بشكل متميز في بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2014 بالبرازيل.

ووصف التقرير أن المشاركة والتألق في كأس العالم لا ينعكس على الأداء الحقيقي لأي لاعب، وصعوبة الحكم على المستوى الحقيقي حيث أن اللاعب فشل في إسبانيا، وتم إعارته عامين لنادي بايرن ميونخ الألماني، ثم استعادته لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو.

5. البرازيلي ريكاردو كاكا، بالمركز الخامس والذي انضم عام 2009 حتى 2013، وبلغت قيمته 67 مليون يورو من إيه سي ميلان، ولعب 120 مباراة سجل من خلالها 29 هدف، ليتخلى «الميرنجي» عنه، ليعود لكبير إيطاليا في صفقة انتقال حر.

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وكان كاكا، أفضل لاعب في العالم لعام 2007، الأمر الذي جعل ريال مدريد، يضع المزيد من الآمال والطموحات عليه، لكن الأمور لم تنجح في إسبانيا، وعاد إلى ميلان في سن 31 عام، ولم يستعيد كاكا مستواه مع الفريق وأنهى مسيرته في أورلاندو سيتي.

بينما ضمت قائمة أفضل الصفقات:

5. التعاقد مع مهاجم منتخب الديوك الفرنسية آنذاك كريم بنزيمه، في 2009- حتى يومنا هذا، والذي وصل سعره 35 مليون يورو، من نادي أولمبيك ليون، حيث لعب 483 حتى الآن، وسجل من خلالها 236 هدف.

وتم تقديم كريم بنزيمه، إلى ريال مدريد في نفس الأسبوع الذي وصل فيه كريستيانو رونالدو في عام 2009، الأمر الذي جعل المقارنات بينهما دائمًا، من حيث الفائدة العائدة والأكثر تأثيرًا في خط هجوم الأبيض الملكي.

4. وأتى البرازيلي كاسيمرو، في المرتبة الرابعة والذي تم التعاقد معه منذ عام 2013- حتى يومنا هذا، والذي وصلت قيمة صفقته 6 ملايين يورو من نادي بورتو البرتغالي، والذي شارك في 213 مباراة أحرز من خلالها هدفان.

ووصف التقرير البرازيلي، أن الأندية الكبيرة دائمًا ما تحتاج إلى لاعب «قذر» نظرًا لعنف اللاعب وإفساد هجمات الخصوم بطرق غير شرعية، حيث استغل كاسيمرو، الفرصة ولعبه في مركز وسط الملعب المدافع، وحصل على أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

3. وأتى المدافع الفرنسي رافاييل فاران، ثالث أفضل الصفقات، حيث تم التعاقد معه في عام2011- حتى يومنا هذا، وبلغت قيمته 10 مليون يورو قادمًا من لينس الفرنسي، حيث لعب 292 مباراة حتى الآن، وسجل 12 هدف.

2. ويعتبر الكرواتي لوكا مودريتش، وصيفًا لأفضل صفقات ريال مدريد في العقد الأخير، والذي تم التعاقد معه منذ عام 2012- حتى هذه اللحظة، وبلغت قيمة الصفقة 35 مليون يورو، قادمًا من توتنهام الإنجليزي، ولعب من خلالها 315 مباراة، سجل 19 هدف.

1. وتربع البرتغالي كريستيانو رونالدو، على قائمة أفضل صفقات ريال مدريد في العقد الأخير، حيث تم التعاقد معه في عام 2009 حتى 2018 ووصلت قيمة الشراء 94 مليون يورو، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، لعب في هذه الرحلة الجميلة لعشاق «الملكي» 438 مباراة سجل من خلالها 450 هدف، وتم بيعه لنادي يوفينتوس الإيطالي بـ 100 مليون يورو.

وتحدث التقرير عن المعجزة في وصف ما قام به «الدون» مع «الميرنجي» ومع ذلك رغم بلوغ رونالدو الـ 32 عام عند بيعه، إلا أن ريال مدريد ربح من وراء رونالدو، كم أنه حقق 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، والعديد من البطولات الأوروبية والمحلية.