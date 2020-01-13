شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه الترسانة وديًا استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي، تشكيل الفريق في مواجهة نظيره الترسانة وديًا، في المباراة التي تنطلق عصر اليوم، على استاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الدراويش للقاء سموحة بالدوري الممتاز. التشكيل ضم كل من: حراسة المرمى: محمد فوزي. Advertisements الدفاع: مصطفى فارس – محمد عمار – محمد هاشم – محمد بيومي. الوسط: محمود عبدالعاطي «دونجا» – نادر رمضان – وجيه عبدالحكيم – أحمد مدبولي – بيكيتى سيلفا. الهجوم: محمد حمدي زكي. وكان المدرب الفرنسي الجديد ديديه جوميز، قد طالب بسلسلة وديات من أجل الوقوف على كل عناصر الفريق، تمهيدا لاستغلالها بالشكل الأمثل في استعادة النتائج الإيجابية على الصعيد المحلي.

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