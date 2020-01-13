والدة زانيولو: يريد اللحاق بكأس أمم أوروبا 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 صرحت والدة الشاب ​نيكولو زانيولو​ أن الأخير عازم على العودة إلى الملاعب قبل بطولة ​كأس أمم أوروبا 2020​ في شهر حزيران المقبل، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة روما ويوفنتوس في الجولة الـ19 من الدوري الايطالي والتي إنتهت بفوز البيانكونيرو بنتيجة 2-1 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الايطالية روما.

وقالت فرانشيسكا كوستا والدة زانيولو نقلا عن موقع فوتبول إيطاليا: "يريد أن يكون متواجدا في اليورو مهما كلف الأمر، لكنه يعرف أيضا أنها مهمة ستكون صعبة".

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