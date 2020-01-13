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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انييستا: يجب احترام فالفيردي من قبل الجميع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
وجه نجم وسط المنتخب الاسباني وفريق برشلونة السابق، الرسام اندريس انييستا سهام الانتقاد نحو ادارة البلوغرانا بسبب الطريقة التي يتعاملون بها مع المدرب إرنستو فالفيردي مطالباً اياهم باحترام المدير الفني.
وقال انييستا: "الاحترام تجاه المدرب يجب ان يكون موجودا دائما، وذلك في غض النظر أن كان كل شخص منا يروق له المدرب أو لا، الوضع ليس لطيفا بالنسبة لأحد في البرشا، وضعية فالفيردي اصبحت ضعيفة".
واضاف انييستا عن سوأله عن رفض تشافي هيرنانديز ورونالد كومان تولي الإدارة الفنية للفريق الكتالوني الآن: "كل شخص يقرر ما إذا كان الوقت ملائما أم لا".
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