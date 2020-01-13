دجلة والإنتاج الحربى.. تشكيل الفريقين لموقعة الدورى

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جدة - عمرو شويل كشف اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى فى الخامسة مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزه الثانى فى المسابقة بمباراته الأخيرة على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام. وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

خالد وليد فى حراسة المرمى خط الدفاع.. محمود مرعى - أحمد رمضان بيكهام - إسحاقو يعقوبو - عبد الله محمود خط الوسط.. بوزاس فاسيلوس - محمد عبد العاطى - أحمد سعيد - حسام عرفات - عبد الكبير الوادى خط الهجوم.. رجب عمران. ويتواجد على مقاعد بدلاء وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف "أوسة" - خالد رضا - عبد الرحمن بودى - محمد هلال - بسام وليد - عمر ميرا - محمد رضا. كما أعلن مختار مختار تشكيل الإنتاج الحربى لمواجهة وادى دجلة، والذى جاء كالتالى.. Advertisements عامر عامر فى حراسة المرمى

خط الدفاع.. محمود البدرى - محمد بازوكا - أحمد الحسينى - أحمد شديد قناوى خط الوسط.. محمد فييرا - محمود عادل - إبراهيم عبد الخالق - موسى دياوارا خط الهجوم.. ممادو نياس - باسم مرسى. ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا . ويسعى اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لتحقيق الانتصار الثالث ومواصلة الانتفاضة وتوديع مراكز قاع المسابقة لاسيما بعد أن جددت إدارة الفريق الدجلاوى الثقة فيه للاستمرار فى منصبه، وعلى الجانب الأخر حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بالمنافس لضمان حصد النقاط الثلاث.

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