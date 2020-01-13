شكرا لقرائتكم هل يتعاقد الأهلي مع ثنائى أجنبى فى الشتاء؟ مبينزا كلمة السر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مناقشات ومداولات مستمرة بين لجنة التخطيط بالأهلى والسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لتدعيم الفريق بالشكل الأمثل خلال الميركاتو الشتوى الجارى، خاصة أن الفريق الأحمر مُقبل على العديد من التحديات قارياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة.

وعلم "الخليج 365" أن هناك اقتراحا داخل لجنة التخطيط بالتعاقد مع ثنائى أجنبى فى حالة النجاح فى تسويق الثنائى المغربى وليد أزارو والأنجولى جيرالدو فلا خلاف على التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد فوق السن، إلا أن هناك اتجاها للتعاقد مع مهاجم أجنبى تحت السن خاصة وأن الفريق لا يحق له سوى قيد لاعب واحد فوق السن بعد التعاقد مع كهربا.

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ورشح أحد وكلاء اللاعبين الكونغولى جاى مبينزا مهاجم الملعب التونسى على إدارة الأهلى خاصة أنه مواليد 2000، ولن يتم قيده فوق السن ولن يكلف الخزينة الحمراء سوى مبلغ 500 ألف دولار، إلا أن الأهلى يجد منافسة من أكثر من نادى منهم أحد الأندية الأمريكية، بالإضافة للزمالك وبيراميدز الراغبين بقوة أيضاً فى الحصول على خدمات اللاعب.

وتألق مبينزا فى الدورى التونسى وسجل هاتريك أمام النجم الساحلى ليخطف الأنظار من الجميع، خاصة أنه لم يكمل عامه العشرين حتى الآن، وشارك المهاجم الكونغولى فى 12 مباراة سجل 6 أهداف وصنع هدفا وحيدا، منهم 6 مباريات فقط بصفة أساسية، مع الملعب التونسي، ليحتل وصافة هدافى الدورى التونسي.

ويرغب الأهلى فى تدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الشتوى من أجل حل أزمة رأس الحربة خلال منافسات الدور الثانى من المسابقة، ويضع الأهلى على رأس أولوياته النيجيرى بليسنج اليكى مهاجم لوزيرين السويسرى لتدعيم الخط الأمامي، إلا أن المطالب المالية للفريق السويسرى قد تعطل انضمام اللاعب للقلعة الحمراء.