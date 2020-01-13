شكرا لقرائتكم حبس مجدي عبد الغني سنة بسبب نزاع على ميراث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا غيابيًا بحبس مجدى عبد الغنى عضو لاعب الأهلي الأسبق ومجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، سنة وغرامة 100 ألف جنيه، وكفالة مالية 2000 جنيه؛ لإيقاف التنفيذ، بعد اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه.

كان مجدي عبد الغني رئيس جمعية لاعبي كرة القدم المحترفين، وجه رسالة للنجم محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطنى لكرة القدم، وهنأه بفوز ليفربول بكأس العالم للأندية.

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على جانب آخر، قال مجدى عبد الغنى، تعليقًا على صورة له مع محمد صلاح، نشرها عبر انستجرام: "ألف مبروك ونحن فى انتظارك فى احتفال "كاف" بجائزة أحسن لاعب وأحسن 11 لاعبًا".

وتوج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون مقابل، سجله المهاجم البرازيلي فيرمينو في الدقيقة 99 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية بعدما انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل السلبي.