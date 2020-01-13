شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: وفد يطير لألمانيا لحل الأزمة عقود شركة الملابس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أن سفر الثلاثى محمد فضل وأحمد عبد الله عضوا اللجنة، ومحمد زاهر مدير التسويق، إلى ألمانيا الأسبوع المقبل، يأتى للتفاوض مع الشركة الألمانية الراعية لقميص المنتخبات قبل توقيع العقود بشكل رسمى.

وقال مسئولو اللجنة الخماسية إن المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة كان وقع مذكرة تفاهم فقط مع الشركة الألمانية، إلا أنه لم يتم توقيع العقود لمدة 4 سنوات وتحديدا حتى 2022، لذا ستقوم باللجنة الحالية بالتوقيع بعد سفر الوفد الثلاثى والتوصل لاتفاق على كافة التفاصيل وكذلك شكل قميص المنتخب الجديد.

ومن المنتظر أن يتفاوض الثلاثي مع مسئولي الشركة على القيمة المادية فى العقد الجديد وكذلك تصميم زي المنتخبات في الفترة المقبلة والكمية المطلوبة لتغطية احتياجات المنتخبات الوطنية.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجنايني، الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك ، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.

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وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي ، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذي تضمن اقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج ، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة.

كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بهذه المناسبة في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 15 يناير الحالي بأحد الفنادق الكبرى .