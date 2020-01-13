شكرا لقرائتكم أحمد علاء مدافع طلائع الجيش يجرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال أحمد علاء أنه يشعر أن إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى مباراة حرس الحدود هى اختبار من المولى عزوجل مؤكدا رضاه التام واستعداده للعودة أفضل من الفترة السابق، متابعًا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" : "قدر الله وماشاء فعل ، الاصابة اختبار من ربنا وأنا راضى ومتقبل وأسعى جاهداً للعودة للملاعب بأفضل صورة" .

وتعرض أحمد علاء مدافع فريق طلائع الجيش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لينتهى موسمه مع طلائع الجيش حيث سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، ويلعب علاء لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادما من النادي الأهلي ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إجرائه جراحة الرباط الصليبى.

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وعن تقييمه لرحلته مع الأهلى قال أحمد علاء فى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع": "واجهت سوء توفيق وتعرضت لظروف خارجة عن إرادتى كانت سبباً فى عدم لعبى بشكل أساسى، ولكنى سأحاول العودة مجدداً للأهلى فكل شىء هناك يساعد على النجاح" وعن رأيه فى شقيقه محمود علاء علق مدافع الطلائع: "محمود رقم 1 فى مصر حالياً فهو لاعب منتخبات ونجح فى حجز مكان أساسى فى تشكيلة الفراعنة".

وعن نصيحة شقيقه له عقب رحيله من الأهلى قال أحمد علاء: "محمود قالى عدى الفترة الصعبة دى وأثبت نفسك وأدخل تحدى جديد وهترجع للأهلى تانى" وعن تولى طارق يحيى مسئولية تدريب الطلائع علق أحمد علاء: "قرار صائب من إدارة الفريق، وجود مدرب مصرى يفهم اللاعبين يسهل كثيراً من مهمة الفريق، فلقد كانت هناك حلقة مفقودة بينا وبين البرازيلى فارياس مدرب الطلائع السابق".