شكرا لقرائتكم رسميا.. اتحاد الكرة يحيل حسام غالى للجنة الانضباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة إحالة حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى، بعد المذكرة الرسمية التى تقدمت بها لجنة الحكام ضد نجم الأهلى السابق، على خلفية أحداث مباراة الجونة وأسوان فى الدورى.

وكشفت مصادر باتحاد الكرة، تفاصيل ما ذكره أحمد الغندور الحكم الدولي في تقريره بشأن طرد حسام غالي مدير الكرة في الجونة خلال مباراة الأخير أمام أسوان بالدوري.

وأشهر أحمد الغندور البطاقة الحمراء "طرد" لحسام غالى ، فى الدقيقة 89 من عمر مباراة أسوان التى جمعتهما، على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث تقدم تماسيح النيل فى الشوط الأول بهدف نظيف لمحمد الصباحى من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الجونة فى الشوط الثانى بهدف من ركلة جزاء أيضاً لأحمد حمدى.

واعترض غالى على قرار الحكم بعد تدخل مشترك بين لاعب أسوان والجونة، ليشهر الغندور البطاقة الصفراء لمدير الكرة بالجونة فى البداية، وعندما استمر الاعتراض أشهر له البطاقة الحمراء.

تعادل الجونة مع أسوان رفع رصيد ممثل الصعيد بالدوري الممتاز إلى النقطة 9 فى المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول المسابقة، كما رفع الجونة رصيده إلى النقطة 13 فى المركز الـ12 بالجدول.

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بدأ أسوان المباراة بمبادرة هجومية مستغلاً عامل الأرض، واستطاع مسعد عوض حارس أسوان أن يبعد الخطورة عن مرماه في الدقائق الأولي.

واحتسب حكم اللقاء أحمد الغندور ركلة جزاء لأبناء الجنوب في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بعد تدخل محمد محسن ليلة لاعب الجونة على عبد العزيز إمام لاعب أسوان، داخل منطقة الجزاء، سجلها محمد الصباحي صانع ألعاب أسوان في الدقيقة 15، معلناً التقدم لتماسيح النيل.

وبدأ الجونة الشوط الثانى بضغط هجومى فى محاولة لإدارك هدف التعادل، عن طريق أحمد حمدى صانع ألعاب الفريق الساحلى، إلا أن مسعد عوض حارس أسوان تصدى لتسديدة لاعب الجونة بنجاح فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى.

ونجح مسعد عوض فى الوصول إلى الكرة قبل أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة فى الدقيقة 49 لمنع لاعب الفريق الساحلى من الانفراد بالمرمى.

في الدقيقة 62 احتسب أحمد الغندور حكم اللقاء ركلة جزاء جديدة لصالح فريق أسوان بعد تدخل أكرم توفيق الذى عرقل عبد العزيز إمام لاعب أسوان داخل منطقة الجزاء، ليسددها محمد الصباحي أيضاً ويتصدى لها الغرباوى حارس الجونة.

نجح أحمد حمدى صانع ألعاب الجونة فى تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام أسوان فى الدقيقة 78، من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 1/1 وانتهت بها نتيجة اللقاء.