شكرا لقرائتكم دونجا : البطولة مع بيراميدز تختلف عن الأهلي والزمالك والسعيد "مينفعش يمشي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نبيل عماد " دونجا " نجم نادى بيراميدز، أنه يركز فى الفترة الحالية فى حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية مع فريقه فى ظل الإبتعاد عن المنافسة فى مشوار الدورى الممتاز .

وقال دونجا فى تصريح لـ برنامج تايم لايف على قناة تايم سبورت، مع الإعلامى يحيى حمزة أن تحقيق بطولة خارج الأهلى والزمالك إنجاز كبير لأى لاعب، مؤكدا أن طموحه ايضا خلال المرحلة المقبلة التواجد فى صفوف المنتخب .

يعد نبيل دونجا دفندر نادي بيراميدز ومنتخبنا الوطني على رأس المطلوبين لتدعيم خط وسط الأهلي في الموسم الجديد خاصة أن موقف حسام عاشور الذي ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري لم يتضح سواء بتجديد عقده أو رحيله عن النادي.

كما تحدث دونجا عن زميله فى بيراميدز، عبد الله السعيد، مؤكدا أنه يمثل القائد بالنسبة لباقي اللاعبين، ووجوده داخل الملعب، يزيد من ارتياحيه باقي زملائه خلال المباريات، مشددا على أن تجديد عقده وعدم رحيله أسعد كافة اللاعبين.

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وسجل نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز الهدف الثانى لفريقه من تسديدة صاروخية فى شباك المصرى البورسعيدى بالدقيقة 71 من عمر المباراة التي حمعتهما أمس على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر، لينجح الفريق السماوى فى الفوز بنتيجة 2 / 0 .

وبهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من ، حراسة المرمى: المهدي سليمان ، و خط الدفاع: ولفريد كانون - رجب بكار - علي جبر - محمد حمدي و خط الوسط: عمر جابر - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري - نبيل عماد دونجا و خط الهجوم: دودو الجباس