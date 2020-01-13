شكرا لقرائتكم الفيصلي يعلن تعاقده مع البرازيلي أوغستو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفيصلي السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تعاقده مع البرازيلي غيليرمي أوغستو لمدة موسمين. وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن اللاعب تجاوز الفحص الطبي وأصبح لاعبا للفريق بصفة رسمية. وسبق لأوغستو البالغ من العمر "24 عاما" أن لعب لأندية غريميو وسبورت دي ريسيفي وبوتافوغو في البرازيل. ويحتل الفيصلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة بعد خوضه 13 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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