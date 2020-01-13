شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: المجلس السابق لم يوقع عقود شركة الملابس.. ووفد يطير لألمانيا لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال مسئولو اللجنة الخماسية، إن المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة وقع مذكرة تفاهم فقط مع الشركة الألمانية، إلا أنه لم يتم توقيع العقود لمدة 4 سنوات وتحديدا حتى 2022، لذا ستقوم باللجنة الحالية بالتوقيع بعد سفر الوفد الثلاثى والتوصل لاتفاق على كافة التفاصيل وكذلك شكل قميص المنتخب الجديد.

ومن المنتظر أن يتفاوض الثلاثى مع مسئولى الشركة على القيمة المالية فى العقد الجديد، وتصميم زى المنتخبات فى الفترة المقبلة، والكمية المطلوبة لتغطية احتياجات المنتخبات الوطنية.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير، برئاسة عمرو الجناينى، الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.

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وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الجارى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم، ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، وقام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى استادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبى، وتم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى، وشهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذى تضمن إقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة.

وتقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سيتم الكشف عنها مع باقى التفاصيل خلال المؤتمر الصحفى المقرر انعقاده بهذه المناسبة فى الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 15 يناير الحالى بأحد الفنادق الكبرى .