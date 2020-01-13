شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يتعاقد الأهلي مع ثنائى أجنبى فى الشتاء؟.. مبينزا كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مناقشات ومداولات مستمرة بين لجنة التخطيط بالأهلى والسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لتدعيم الفريق بالشكل الأمثل خلال الميركاتو الشتوى الجارى، خاصة أن الفريق الأحمر مُقبل على العديد من التحديات قارياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة.

ويرغب الأهلى فى تدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الشتوى لحل أزمة رأس الحربة خلال منافسات الدور الثانى من المسابقة، ويضع الأهلى على رأس أولوياته النيجيرى بليسنج إليكى مهاجم لوزيرين السويسرى لتدعيم الخط الأمامى، إلا أن المطالب المالية للفريق السويسرى قد تعطل انضمام اللاعب للقلعة الحمراء.

ورفع مسئولو النادى الأهلى سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد والذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.

Advertisements

وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى فى رحلة أوروبية تمهيداً للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى أكد حاجته لمهاجم أجنبى سوبر.

ويزور أمير توفيق أكثر من بلد أوروبية فى رحلته للدخول فى مفاوضات مباشرة مع أكثر من لاعب، وكان فايلر قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع أى منهم، وعلى رأسهم النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسرى والجامبى على سوى لاعب سيسكا البلغارى.

لمعرفة هل يتعاقد الأهلى مع ثنائى أجنبى فى الشتاء؟ من هنا