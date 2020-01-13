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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 13 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، مفاجأة.. فيفا يطلب 3 سيدات في مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، الزمالك يصرف 3 ملايين جنيه لـ"الألعاب الأخرى" بعد انتعاش الخزينة بـ20 مليونا.

مفاجأة.. فيفا يطلب 3 سيدات في مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد

في مفاجاة جديدة، طلبت سارة ساليمون مسؤولة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" من اعضاء اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، أن يتضمن المجلس الجديد للجبلاية الذي سيتم انتخابه في اغسطس او سبتمبر المقبلين ، 3 سيدات في حالة تشكيله من 11 عضوا.

24 مليون جنيه تفسد مفاوضات الأهلى مع السومة

رفض مسئولو النادي الاهلي اقتراحاً بضم السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة تبدأ من يناير الجاري حتى نهاية الموسم الجاري بسبب المقابل المالى الضخم .

الزمالك يصرف 3 ملايين جنيه لـ"الألعاب الأخرى" بعد انتعاش الخزينة بـ20 مليونا

يصرف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، خلال الساعات الجارية، 3 ملايين جنيه قيمة مستحقات الألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم، بعد انتعاش الخزينة البيضاء بـ20 مليون جنيه، حيث قرر مجلس إدارة نادى الزمالك صرف مستحقات الألعاب الجماعية إلى جانب المستحقات الخاصة بكرة القدم خلال الفترة الحالية لتحفيز الفرق المختلفة بالنادى الأبيض.

اتحاد الكرة يوافق على زيادة رواتب جهاز المنتخب الاولمبي بالكامل

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كشف مصدرمسئول باللجنة الخماسية أنه تقرر زيادة رواتب جميع اعضاء الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب ، بعد تحقيق انحاز التاهل بطوكيو 2020 ، نافيا ما تردد حول زيادة راتب المدير الفني فقط، علي أن يتم حسم هذا الملف عقب جلسة اعضاء اللجنة مع شوقي غريب خلال الايام المقبلة .

الجونة يخاطب المقاصة لشراء أحمد عادل فى الشتاء

خاطب مسئولو الجونة نظراءهم فى مصر المقاصة لشراء أحمد عادل حارس مرمى الفريق الفيومى، لتدعيم حراسة مرمى الفريق فى الميركاتو الشتوى الجارى. ولا يشارك أحمد عادل عبد المنعم هذا الموسم بشكل منتظم مع مصر المقاصة على خلفية وجود خلاف بينه وبين الجهاز الفنى، الأمر الذى أجبر حارس الأهلى السابق على التفكير فى الرحيل عن الفريق الفيومى للحصول على فرصة اللعب، ومن ثم العودة من جديد لحسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.

الزمالك يرفض إعارة "جنش" فى يناير بسبب "روتيشن" كارتيرون

رفض مسئولو الزمالك، خروج محمود جنش، حارس الأبيض، للإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجارى، بعد تعافى الحارس من الإصابة التى لحقت به فى وتر أكيلس أثناء تواجده مع معسكر منتخب مصر الوطنى، فى منافسات كأس الأمم الإفريقية التى استضافتها مصر، ليخضع بعدها لعملية جراحية فى ألمانيا ويخوض برنامج تأهيلى مكثف من أجل عودته إلى الملاعب مرة أخرى.

الأهلي يرفع سقفه فى ملف المهاجم الأجنبى.. اعرف السبب

رفع مسئولو النادى الأهلى سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، والذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.