شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "إيروسبورت" للاعبين: لن نسمح بالتجاوز فى حق الأندية المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه زكريا محيى الدين، نائب رئيس نادى إيروسبورت، التابع لوزارة الطيران المدنى، رسائل تحذيرية شديدة أثناء اجتماعه باللاعبين عقب التعادل للمباراة الثانية على التوالى أمام شباب البساتين والتربية والتعليم فى الجولتين الثامنة والتاسعة بدورى القسم الرابع.

وأكد محيى الدين، أن النادى برئاسة اللواء نبيل سلامة حريص كل الحرص على الالتزام بالروح الرياضية والحفاظ أخلاق النادى المعهودة، موضحا أنه لا يعنيه نتائج الفريق او المستوى الفنى بقدر الالتزام الأخلاقى داخل وخارج الملعب وعدم خروج أى لاعب عن النص، لافتا إلى أنه سيتم الاستغناء الفورى عن أى لاعب بقرار إدارى دون الرجوع إلى الجهاز الفنى حال تعديه لأخلاق كرة القدم فى حق الأندية المنافسة.

وأضاف، "أعلم جيدًا مدى الحماس الذى يتمتع به اللاعبون داخل الملعب، لتحقيق نتائج جيدة تمكننا من احتلال صدارة الدورى والترقى للدرجة الثالثة، إلا أن ذلك لا يأتى إلا من خلال بذل الجهد داخل الملعب، والاتزام بالأخلاق الحميدة التى عاهدها النادى منذ نشأته.

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وأضاف نائب رئيس إيروسبورت للاعبين، "أنتم فى ناد كبير تابع لوزارة الطيران المدنى، وفر لكم كل الإمكانيات التى يحتاجها لاعب كرة القدم، مثل ملعب جيد وأجهزة على أعلى مستوى وكافة الأدوات التدريبية كما تفعل الأندية الكبرى، إضافة إلى التعاقد مع جهاز فنى كبير بقيادة الكابتن الكبير هشام يكن، وبالتالى لن نقبل افتعال أى مشادات مع المنافسين تسيء للنادي".

يذكر أن فريق إيروسبورت يقوده فنيًا الكابتن هشام يكن يحتل المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة جمعهم من فوز فى خمس مواجهات على التوالي، جمعها من هيليوبوليس والإسكان وشباب عزبة النخل بنتيجة 9/1، وبركة الحاج بنتيجة 8/1، والفوز على الطيران بنتيجة 2/1، ثم تعادلين أمام فريق شباب البساتين بنتيجة 2/2، والتربية والتعليم بنتيجة 2/2.

وشهدت اللقاءات الأخيرة لفريق إيروسبورت بعض المناوشات من جانب عدد من اللاعبين، نتيجة الحماس الزائد داخل الملعب.