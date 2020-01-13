شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح يكشف عن عقوبة الزمالك وبديله حال غيابه عن السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد بيومى، خبير لوائح الفيفا، عن العقوبة التى تنتظر نادى الزمالك فى حال انسحابه من السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، والتى من المقرر إقامتها فى قطر، حيث توج الترجى التونسى بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، فيما حصل الزمالك على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال بيومى، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، "الزمالك فى موقف قانونى صعب للغاية، ومن الممكن أن يتعرض لعقوبة الحرمان لمدة ثلاث سنوات من المشاركة فى البطولات الأفريقية، فى حال عدم خوضه لمباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى".

وأضاف خبير اللوائح، "نهضة بركان وصيف بطولة كأس الكونفدرالية سيكون هو بديل الزمالك فى السوبر الأفريقى فى حالة امتناع الفريق الأبيض عن خوض المباراة".

وأعلن نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى الرياضى التونسى، فى قطر، وأصدر مسئولو القلعة البيضاء بيانًا رسميًا لإعلان رفض خوض اللقاء فى قطر، جاء نصه كالتالى..

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"يؤكد نادى الزمالك أن ما نشر حول أن إدارة القلعة البيضاء قررت خوض فريق الكرة الأول بالنادى مباراة السوبر الافريقى مع الترجى التونسى فى قطر هو خبر كاذب شكلاً وموضوعًا، وذلك لأن قرار مجلس ادارة الزمالك كان عدم خوض المباراة على أرض الخيانة التى تحرض على قتل ابنائنا من ابطال الشرطة والقوات المسلحة.

كما يشدد نادى الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل تم عرضه على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية فى قتل لاعبينا اذا توجهوا إلى قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادى وأولاده وأحفاده".

وكان من المفترض إقامة السوبر شهر أكتوبر الماضى، إلا أن أزمة نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد المغربى تسببت فى تأجيل المواجهة.

وكانت النسخة الماضية من مسابقة كأس السوبر الأفريقى أقيمت بالعاصمة القطرية "الدوحة"، وجمعت بين ناديى الترجى التونسى والرجاء البيضاوى المغربى.