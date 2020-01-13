شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ "دجلة والإنتاج" فى الدورى الممتاز قبل مواجهة بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقى وادى دجلة والإنتاج الحربى، المقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد بتروسبورت فى الجولة الـ 13 بالدورى الممتاز. ويسعى الفريق الدجلاوى فى هذه المباراة لمواصلة حصد النقاط بعدما فاز فى المواجهة الأخيرة بالدورى على سموحة بنتيجة 3 / 2 .

بينما يطمح الإنتاج الحربى فى إيقاف سلسة خسارة النقاط بعدما تعادل مع المصرى البورسعيدى فى الظهور الأخير بالدورى.

ويسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لتحقيق الانتصار الثالث ومواصلة الانتفاضة وتوديع مراكز قاع المسابقة لاسيما بعد أن جددت إدارة الفريق الدجلاوى الثقة فيه للاستمرار فى منصبه، ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الانتاج الحربى مكون من: "محمد عبد المنصف، عبدالرحمن رمضان، خالد رضا، أحمد رمضان بيكهام، إسحق يعقوبو، رفيق كابو، محمد عبد العاطي، أحمد سعيد، محمد هلال، رجب عمران وحسام عرفات".

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ويعقد اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، جلسة فنية أخيرة قبل ساعات من مواجهة الإنتاج، حيث يرغب الخواجة اليونانى فى التأكيد على مدى أهمية تحقيق الفوز على الفريق الحربى واستغلال نشوة الانتصار الأخير على سموحة بنتيجة 3 / 2.

على الجانب الآخر، حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بالمنافس لضمان حصد النقاط الثلاث، ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام دجلة مكون من: "عامر عامر - أحمد مجدى – معاذ الحناوي- محمود البدرى – أحمد شديد قناوى - موسى دياورا – محمود عادل – محمد بازوكا – إبراهيم عبد الخالق - مامادو نياس – باسم مرسي".

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ "دجلة والإنتاج" فى الدورى بالجدول التالى..