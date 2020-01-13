شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة بطولة الصيد تحدد مواجهات النسخة الخامسة عشرة بحضور وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعيًا لدعم القدرات الشابة والمواهب الناشئة فى الرياضة، أقامت شركة ZED للاستثمار الرياضى ونادى الصيد المصرى قرعة بطولة نادى الصيد للناشئين والبراعم، التى تقام فى الفترة بين 30 يناير و7فبراير على ملاعب نادى الصيد وملاعب مجمع ZED الرياضى بالشيخ زايد، والتى أسفرت عن 41 ناديًا مشاركًا، يتنافسون على مستوى المجموعات التى حددتها قرعة البطولة للمراحل العمرية 2006، 2007، 2008، 2009، 2010.

وشهد القرعة التى أقيمت بفندق "فيرمونت نايل تاورز" حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذ هيثم محمد، الرئيس التنفيذى لشركة أورا ديفلوبرز- مصر، والأستاذ أحمد دياب الرئيس التنفيذى لشركة ZED للاستثمار الرياضي، والأستاذ محسن طنطاوي، رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصري، والاستاذ وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بالإضافة إلى حضور نجوم الكرة المصرية حازم إمام، ومحمد زيدان، محمد فضل و محمد شوقى و اسماعيل يوسف و عماد متعب وسيف زاهر.

وتعد النسخة الخامسة عشرة لبطولة نادى الصيد لموسم 2019/2020 هى ثمرة التعاون بين شركة ZED للاستثمار الرياضى ونادى الصيد المصري، والتى يشارك بها 41 نادى تم اختيارهم فى القرعة اليوم، من ضمنهم النادى الأهلى المصري، الزمالك، الإسماعيلي، سموحة، الصيد المصرى الدقي، الصيد بورسعيد، ZED، انبي، بتروجيت، وادى دجلة، المقاولون العرب، الجونة، وحدائق الأهرام.

على مستوى مواجهات 2010، يلتقى نادى الصيد الدقى بأندية مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وسموحة، واتحاد الشرطة، فيما يواجه نادى ZED أندية الجونة والترسانة. أما النادى الأهلى فيواجه الشرقية للدخان. وعلى صعيد منافسات مرحلة 2009، من المنتظر أن يواجه الأهلى نادى بيرامدز اف سى فى مباراة مرتقبة ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما يواجه الإنتاج الحربى بتروجيت فى مباراة قوية ضمن المجموعة الثالثة. كما تشهد المجموعة الأولى لمرحلة 2008، مواجهة الزمالك لفريق بتروجيت، فيما ينتظر فريق أندية وادى دجلة مواجهات صعبة مع كل من الأهلى واتحاد الشرطة والشرقية للدخان، ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وأسفرت فرعة 2007 عن مواجهات حاسمة بين الأندية المشاركة أيضًا، حيث تواجه مصر المقاصة الترسانة فى المجموعة الثانية، ويواجه نادى ZED نادى بيرامدز اف سى فى المجموعة الرابعة، فى حين يواجه الاتحاد السكندرى "زعيم الثغر" نادى الأوليمبي. وآخيرًا، تضم قرعة بطولة مرحلة 2006، مواجهات بين بتروجيت والداخلية فى المجموعة السادسة، وحدائق الأهرام وبيراميدز اف سي، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة.

وستقوم شركة ZED للاستثمار الرياضي، الراعية للبطولة، بتقديم جوائز البطولة التى تبلغ قيمتها 500,000 جنيه مصري، بالإضافة إلى أدوات رياضية وهدايا عينية للاعبى وإداريى ومدربى الفرق المشاركة من نادى الصيد الرياضى ونادى ZED الرياضى دعمًا للفرق المشاركة فى البطولة وتقديم أدوات تشجيعية للجمهور الذى سيحضر المباريات، لاستخدامها أثناء المشاهدة.

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عن مجمع ZEDالرياضي

يمتد مجمع ZED الرياضى على مساحة تصل إلى 10 فدان، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، والمصمم وفقًا لأحدث المعايير الدولية الرياضية، لتشمل مختلف الرياضات والفعاليات. يضم المجمع ملعب لكرة القدم (11 لاعب) الذى تبلغ مساحته 9000 متر مربع، تم تصميمه ليقدم أعلى جودة ويصنف فى المرتبة الثانية من حيث الامكانات على مستوى الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ملعب كرة خماسية على مساحة 1070 متر مربع. يضم مجمع ZED الرياضى كذلك، أربعة ملاعب لرياضة "بادل " مزودة بالكامل بأحدث التقنيات على مساحة 1370 متر مربع، إحداهما ملعب بانورامي، بالإضافة إلى أربعة ملاعب أخرى للتنس معتمدة من الاتحاد الدولى ITF على مساحة3200 متر مربع. أما بالنسبة لرياضة الإسكواش، يحتوى المجمع على ثلاثة ملاعب للإسكواش قيد التطوير، تمتد على مساحة 365 متر مربع. وتعزيزًا لنمط الحياة الصحى وإتاحة ممارسة الرياضة للجميع، يضم مجمع ZED الرياضى صالة رياضية مجهزة وساحة مفتوحة للياقة البدنية قيد التطوير.















