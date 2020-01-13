شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يؤكد جاهزية طاهر لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر بالجهاز الفنى للفريق الأول بنادى المقاولون العرب أن طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب الفريق، جاهز تماماً للمشاركة أمام النادى الأهلى فى المباراة التى ستجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تمثل قمة الدور الأول بين متصدر الجدول والوصيف.

وأضاف المصدر أن استبعاد اللاعب فى المباراة السابقة أمام نادى مصر، والتى انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف، كانت بهدف إراحة اللاعب فقط وليس لسبب طبى، لكى يكون جاهزاً لمباراة الأهلي.

وكان طاهر محمد طاهر قد غاب عن المشاركة مع المقاولون فى مباراة الجولة 12 أمام مصر المقاصة بسبب شعوره بالإجهاد، حيث فضل الجهاز الفنى عدم المجازفة باللاعب حتى لا يتعرض للإصابة، خاصة وأنه عاد منذ فترة قريبة من إصابة طويلة بتمزق فى العضلة الخلفية.

على صعيد آخر، يستأنف اليوم، الاثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها عماد النحاس المدير الفنى للفريق الفريق للاعبين والتى استغرقت 24 ساعة، بعد الفوز الكبير الذى حققه ذئاب الجبل على نظيره إف سى مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعهما باستاد الكلية الحربية، بافتتاح الجولة الـ13 من الدورى الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادا للقاء قمة الدور الأول من الدوري، بين الأهلى المتصدر والمقاولون صحاب المركز الثاني.

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وكان سيف الجزيرى وشكرى نجيب وكريم مصطفى، فى الدقائق 13 و32 و37، قد أحرزوا أهداف المقاولون فى شباك نادى مصر، فيما أحرز هدف إف سى مصر البديل رضا الويشى فى الدقيقة 60.

وبهذا الفوز، رفع المقاولون رصيده الى 29 نقطة، فى الوصافة، بينما توقف رصيد إف سى مصر عند 11 نقطة، فى المركز الرابع عشر.

ويمتلك المقاولون العرب ثانى أقوى خط دفاع بعد النادى الأهلي، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف حتى الآن، فيما استقبلت الشباك الحمراء هدفين فقط.

ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيرى هدافين المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، فى 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف.