شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دونجا لـ"تايم سبورت": حصد بطولة خارج القطبين حاجة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد نبيل عماد "دونجا"، نجم نادى بيراميدز، على أن تركيزه حاليا على حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية مع فريقه فى ظل الابتعاد عن المنافسة فى مشوار الدورى الممتاز. وقال دونجا، فى تصريح لـ برنامج تايم لايف على قناة تايم سبورت مع الإعلامى يحيى حمزة، إن تحقيق بطولة خارج الأهلى والزمالك إنجاز كبير لأى لاعب، مؤكداً أن طموحه أيضا خلال المرحلة المقبلة الانضمام لصفوف المنتخب.

ويعد نبيل دونجا دفندر نادى بيراميدز ومنتخبنا الوطنى على رأس المطلوبين لتدعيم خط وسط الأهلى فى الموسم الجديد، خاصة أن موقف حسام عاشور الذى ينتهى تعاقده مع الأهلى بنهاية الموسم الجارى لم يتضح سواء بتجديد عقده أو رحيله عن النادى.

وسجل نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز الهدف الثانى لفريقه من تسديدة صاروخية فى شباك المصرى البورسعيدى بالدقيقة 71 من عمر المباراة التى جمعتهما أمس باستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها السابعة عشر، لينجح الفريق السماوى فى الفوز بنتيجة 2 / 0 .

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وبهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: المهدى سليمان، و خط الدفاع: ولفريد كانون - رجب بكار - على جبر - محمد حمدى و خط الوسط: عمر جابر - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراورى - نبيل عماد دونجا و خط الهجوم: دودو الجباس.