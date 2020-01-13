شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. من صفقة الزمالك المنتظرة بعد تعليق قيد كاسونجو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مسؤولو الزمالك قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو ، مهاجم الفريق، ليتبادر فى أذهان الجماهير البيضاء العديد من الأسئلة حول صفقة الفريق المنتظرة فى انتقالات الشتاء، خاصة أن الزمالك يحق له ضم لاعب وحيد بطريقة الاستبدال فى القائمة المحلية مع ضمه فى المقعد المتبقى بالقائمة الأفريقية، لذا نستعرض فى التقرير التالى كل ما يدور داخل القلعة البيضاء حول المسألة.

ماذا قال كارتيرون عن كاسونجو؟

كشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن رغبته فى قيد كاسونجو بعد إنهاء إعارته للوداد المغربى، واستلام بطاقته الدولية فى الفترة الماضية من الاتحاد المغربى لكرة القدم، وذلك فى المقعد المُتبقى بالقائمة البيضاء، ولكن علق مسؤولو الزمالك حسم المسألة فى ظل اكتمال قائمة الأجانب بالفريق، ومن المنتظر أن يتم أولاً إنهاء التعاقد مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق بالتراضى حتى يتمكن الأبيض من قيد كاسونجو بدلا منه، لعدم تحمل أعباء مالية فى رحيله، خاصة أن النادى لن يتمكن من قيد كاسونجو بدلا من التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الذى انقطع عن التدريبات حتى يحافظ النادى على حقوقه، فى ظل شكوى اللاعب فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ومن المُرشحون للانضمام إلى الزمالك حال عدم قيد كاسونجو؟

وفى ظل اكتمال قائمة الأجانب بالزمالك، دخل حسام حسن، مهاجم سموحة، كمرشح لتعزيز الهجوم الأبيض، ولكن أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة تمسكه بخدمات اللاعب، ليكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك أنه حتى اللحظة الجارية يعد اللاعب مرشحاً ولكن لم يتم الدخول فى مفاوضات رسمية مع ناديه ولكن أوضح المصدر ذاته أن أقوى المُرشحين المحليين للانضمام إلى الأبيض هما الثنائى عبد الله السعيد وعمر جابر لاعبى بيراميدز لضم أحدهما حال عدم قيد كاسونجو.

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ومن الأقرب للزمالك من بيراميدز؟

أوضح مصدر مطلع بالزمالك فى هذا الشأن أن مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، حتى اللحظة الجارية يرغب فى ضم عبد الله السعيد، رغم تأكيدات نادى بيراميدز تجديد عقده، ولكن إدارة الكرة بالنادى الأبيض ترى أن ضم عمر جابر أو مهاجم محلى سيكون أفضل للفريق، وتدور مناقشات حول المسألة مع كارتيرون، خاصة أن مسألة ضم عمر جابر صعبة فى الوقت الحالى لأن ناديه سيطلب قيمة مالية كبيرة للاستغناء عن جهوده حال الموافقة على المسألة ودخول الزمالك فى مفاوضات رسمية لضمه، على عكس صفقة السعيد الذى أكد لمقربين منه أنه اتفق مع بيراميدز على كافة الأمور الخاصة بتجديد التعاقد ولم يوقع حتى الآن عقدا رسميًا لذا ستكون تكلفة ضمه هو قيمة عقده بجانب اتفاقه مع ناديه على الرحيل من عدمه بالتراضى.

وتكمن أزمة ضم لاعب من بيراميدز داخل جهاز الزمالك أن الفريق لن يستطيع الاستفادة من جهوده فى بطولة دورى أبطال أفريقيا لمشاركتهم مع فريقهم فى الكونفدرالية هذا الموسم، لذا لن يحق لأى منهم المشاركة مع الأبيض فى دورى الأبطال، ويفضل جهاز الفريق الأبيض قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو.

ومتى يحسم الزمالك صفقته المنتظرة بعد مجموعة الترشيحات؟

ورد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حول مسألة اللاعب المقرر قيده وحسمه فى وقت سابق بأن النادى مازال أمامه حتى نهاية الشهر الجارى لحسم المسألة بأفضل صورة حتى يحقق الفريق أكبر استفادة فنية من وراء المقعد المتبقى له.