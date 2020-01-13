شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المصرى يستقر على تجديد عقد إيهاب جلال رغم سوء النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادى المصري، أن مجلس إدارة الفريق البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، استقر على تجديد عقد إيهاب جلال المدير الفنى للفريق لمدة موسم إضافى، حيث تولى جلال تدريب النادى المصرى فى ديسمبر 2018 بعقد يمتد لمدة موسم ونصف.

وأضاف هاشم، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، مجلس الادارة استقر على تجديد عقد إيهاب جلال لمدة موسم إضافى، لوضع حد لشائعات رحيله التى انطلقت من صفحات السوشيال ميديا والتى تستهدف الإضرار بالنادى المصرى لمصلحة أشخاص معينة.

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وتابع عضو المصرى، "نقدر ونحترم حسام وإبراهيم حسن، وبعد رحيلهما عن المصرى مازالت تربطنا بهما علاقات قوية، ولم يحدث بيننا أى أزمة أثناء رحيلهما".

وأكد هاشم سعى النادى لحل أزمة القيد خلال الميركاتو الشتوى الجارى، لحاجة الفريق لضم صانع ألعاب ولاعبى وسط، وما زلنا نفاوض عدة أندية للحصول عليهم.

ويواجه المصرى أزمة بسبب عدم إمكانية قيده للاعبين جدد بسبب مستحقات لاعبه السابق الشيخ موكورو، إلا أن هناك محاولات حالياً لحل الأزمة، فى الوقت الذى وصف إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى موقف الفريق فى ملف القيد بـ"المعقد"، رغم أنه يمتلك 3 أماكن فى القائمة، ويتمنى حل هذه الأزمة مستقبلا لضم لاعبين فى يناير، وإذا لم ينجح النادى حل هذه الأزمة سيتعامل مع المجموعة الحالية من اللاعبين بالصورة المطلوبة، ويتمنى فقط عودة المصابين فى الفترة المقبلة واكتمال صفوفه، خاصة أنه اضطر لوضع محمود وادى فى قائمة مباراة بيراميدز وهو غير قادر تماما على المشاركة فى اللقاء.

ورفض إيهاب جلال فكرة الحديث عن عدم وجود روح بين لاعبى المصرى، مشددًا على أنه حديث بعيد عن كرة القدم تماما، وأن فريقه يعانى من نقص عددى كبير فى بعض المراكز وهو ما أثر على الأداء، لافتًا إلى أن الروح موجودة فى الفريق بدون شك.