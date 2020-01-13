الترجي التونسي يعلن رحيل أنيس البدري إلى اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن نادي الترجي التونسي، مساء اليوم الإثنين، رحيل اللاعب أنيس البدري إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكد الحساب الرسمي للترجي التونسي عبر "تويتر": "إدارة النادي تسمح لأنيس البدري بالالتحاق بنادي الاتحاد السعودي".
وكانت تقارير صحفية، أشارت في وقت سابق لرحيل أنيس البدري إلى فريق الاتحاد السعودي لمدة موسمين ونصف.
وتشهد الساعات المقبلة، خضوع اللاعب البدري للفحص الطبي في نادي الاتحاد السعودي قبل الانضمام للتدريبات بشكل رسمي.
وساهم البدري في تتويج فريقه بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن يلعب لقاء السوبر الإفريقي أمام الزمالك المصري بطل كأس الكونفدرالية.
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