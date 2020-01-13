محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: يستعد المنتخب المصري لليد، لخوض بطولة إفريقيا المقررة في تونس، شهر يناير الجاري، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو صيف 2020. ويتأهل صاحب المركز الأول المتوج بالبطولة إلى أوليمبياد طوكيو صيف 2020، مباشرة، فيما يدخل صاحبي المركزين الثاني والثالث في تصفيات أخرى لحسم المتأهلين. ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات غينيا، والكونغو الديمقراطية، وكينيا. Advertisements وجاء جدول مباريات المنتخب المصري كالتالي: الخميس 16 يناير.. مصر وغينيا.. الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة الجمعة 17 يناير.. مصر وكينيا.. الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة الأحد 19 يناير.. مصر والكونغو.. الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول مباريات منتخب اليد في بطولة إفريقيا المؤهلة للأوليمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.