الاتحاد السعودي يعلن ضم أنيس بدري خلال ساعات

توجه النجم التونسي أنيس بدري لاعب فريق الترجي إلى السعودية اليوم برفقة وكيل أعماله لحسم انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق الجداوي خلال الساعات المقبلة. وأعلنت إدارة نادي الترجي التونسي عن السماح للاعب أنيس البدري بالإلتحاق بنادي الإتحاد السعودي وذلك من خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي على تويتر. وجاء في التغريدة: "حصريًا : الدولي التونسي أنيس بدري وممثله هما حاليا على متن الطائرة للانضمام إلى فريق الإتحاد، إذا لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة، اللاعب سيخضع للفحص الطبي الذي يسبق توقيعه للنادي السعودي لعامين ونصف. الدولي التونسي أنيس بدري وممثله هما حاليا على متن الطائرة للانضمام إلى فريق الإتحاد، إذا لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة، اللاعب سيخضع للفحص الطبي الذي يسبق توقيعه للنادي السعودي لعامين ونصف.

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