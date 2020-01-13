إبراهيم عثمان وطارق حسانين يحضران ودية الإسماعيلي والترسانة

حرص المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وطارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة بجانب أعضاء مجلس إدارة الدراويش محمد الكلية أمين الصندوق وسيد عبد النعيم رسلان وتامر موسى ومحمد خلف مدير إدارة التسويقوالتعاقدات وأحمد بزان المدير التنفيذى للنادى على متابعة ودية الإسماعيلي والترسانة.
وكان المدرب الفرنسي الجديد ديديه جوميز قد طالب بسلسلة وديات من أجل الوقوف على كل عناصر الفريقتمهيدا لاستغلالها بالشكل الامثل فى استعادة النتائج الايجابية على الصعيد المحلى.
وحقق الإسماعيلي الفوز على الترسانة بهدفين مقابل هدف سجلهما عمر الوحش من ضربة ثابتة ومحمد مجدى قلب الدفاع من ركلة جزاء بينما سجل الترسانة هدفه عن طريق أيمن الهاجرى والذى كان هدف التقدم فى الشوط الأول.
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